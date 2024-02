La Signora Juve vola in borsa: ora il titolo si è assestato al 4%

Il titolo della Juventus in borsa è partito molto forte raggiungendo il 9,4% adesso si è assetato intorno ad un +4%

La Juventus, in borsa ha avuto un’apertura normale in media con le altre giornate. Poi il titolo è salito fino al 9,4%. Adesso le quotazioni si sono assetate intorno ad un +4%.

Il valore delle azioni dell Juve è di 2,4.

