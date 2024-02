La Signora Juve sui social ricorda quel gol dell’argentino in Europa – NEWS

La Juventus scalda il clima in attesa del match di domenica contro il Frosinone: ecco il video sui social bianconeri – VIDEO

La Juventus sui social carica i tifosi in vista della prossima sfida di Serie A contro il Frosinone di domenica ricordando un super gol dell’ex bianconero Angel Di Maria. Ecco il video sul profilo X dei bianconeri:

Pubblicità

Lo show di Ángel Di María contro il Nantes fu inaugurato con questo gol fantastico #GoalOfTheDay pic.twitter.com/mT8juLcAqm — JuventusFC (@juventusfc) February 23, 2024

«Lo show di Ángel Di María contro il Nantes fu inaugurato con questo gol fantastico», ha scritto il club bianconero sui social.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post La Juventus sui social ricorda quel gol dell’argentino in Europa – VIDEO appeared first on Juventus News 24.