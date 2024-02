La Signora Juve sui social ricorda la vittoria VS l’Udinese del 2015 – NEWS

La Juventus scalda il clima in attesa del match di lunedì contro i bianconeri: ecco il gol che celebra sui social – VIDEO

La Juventus sui social ricorda i gol dei bianconeri nel 2015 contro l’Udinese in campionato. Due gol in salsa bianconera: prima Ibrahimovic e poi Camoranesi.

Ibra la sblocca dopo un minuto, Camoranesi segna il raddoppio Nel 2015 finisce così! #JuveUdinese pic.twitter.com/1qP9PBvEwG — JuventusFC (@juventusfc) February 10, 2024

«Ibra la sblocca dopo un minuto, Camoranesi segna il raddoppio. Nel 2015 finisce così!», ha scritto il club bianconero sui social.

