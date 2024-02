La Signora Juve sui social ricorda la vittoria VS l’Udinese del 2008 – NEWS

La Juventus scalda il clima in attesa del match di lunedì contro i bianconeri: ecco il gol che celebra sui social – VIDEO

La Juventus sui social ricorda i gol dei bianconeri nel 2008 contro l’Udinese in campionato. In quella occasione decise la partita Amauri. Ecco il video:

Pubblicità

Nel 2008 ci pensa Amauri a segnare il gol vittoria! #JuveUdinese pic.twitter.com/4dduQIFPjO — JuventusFC (@juventusfc) February 11, 2024

«Nel 2008 ci pensa Amauri a segnare il gol vittoria!», ha scritto il club bianconero sui social.

Pubblicità

The post La Juve sui social ricorda la vittoria contro l’Udinese del 2008 – VIDEO appeared first on Juventus News 24.