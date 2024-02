La Signora Juve sui social elogia i risultati della Next Gen – NEWS

La Juventus scalda il clima in attesa del match di domenica contro il Perugia: ecco il video sui social bianconeri – FOTO

La Juventus sui social elogia gli ultimi risultati della Next Gen allenata da Massimo Brambilla. Ecco il record e la foto sul profilo X dei bianconeri:

Continua la striscia di gare senza sconfitte della Juventus Next Gen Prima volta nella storia della squadra pic.twitter.com/EPSQSwkuwH — JuventusFC (@juventusfc) February 20, 2024

«Continua la striscia di gare senza sconfitte della Juventus Next Gen. Prima volta nella storia della squadra», ha scritto il club bianconero sui social.

