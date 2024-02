La Signora Juve si congratula con Mister Max Allegri per le 405 panchine bianconere

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha voluto celebrare le 405 panchine bianconere di Massimiliano Allegri

La Juventus, con una nota ufficiale, ha celebrato il traguardo tagliato da Massimiliano Allegri nel match contro l'Udinese.

NOTA – Come sapete, Mister Allegri ha tagliato, lunedì sera, l’importante e storico traguardo delle 405 panchine con la Juventus, eguagliando Marcello Lippi, un autentico simbolo bianconero, nonché un riferimento per Max. Da sabato sarà da solo, al secondo posto all-time, nella nostra storia. Un traguardo speciale, che noi abbiamo celebrato sia dal vivo, prima di Juve-Udinese, che sui nostri canali ufficiali, su Juventus.com e sui nostri social, ricordando le innumerevoli sfide affrontate insieme, le grandi vittorie e tutti i momenti che hanno condotto fino a qui. Ma non è finita: abbiamo pensato di chiedere al Mister un’intervista, per l’occasione, senza dirgli che, in realtà, lo aspettavano alcune belle sorprese, da parte di molti campioni bianconeri, del presente e del recente passato. Sono stati loro a rendere l’idea del valore del traguardo, con i grandi ex a ricordare i momenti più belli e significativi condividere l’emozione di ritrovarsi, e i giocatori del presente a sottolineare l’amore comune per la Juventus, con ricordi, battute e aneddoti

