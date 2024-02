La Signora Juve rimborserà il bond del 2019 da 175 milioni

Nella giornata di domani 19 febbraio, la Juve rimborserà il bond da 175 milioni emesso nel 2019

La Juve rimborserà il bond da 175 milioni emesso nel 2019. Come spiegato da Calcio &Finanza che ha pubblicato il comunicato del club bianconero, il rimborso avverrà a partire da domani: «procederà al rimborso del prestito obbligazionario non convertibile emesso nel 2019 (al prezzo di 99,436%) per l’ammontare di 175 milioni, maggiorati di circa 5,9 milioni di interessi maturati»

COMUNICATO – «La Società completerà il rimborso del Prestito Obbligazionario mediante l’utilizzo di risorse finanziarie rivenienti da linee bancarie preesistenti e nuove, dalla cessione di crediti pro soluto e da linee a medio termine di factoring che prevedono la cessione pro-solvendo di crediti futuri relativi a diritti audiovisivi delle competizioni italiane assegnati per il nuovo ciclo quinquennale con inizio dal 2024/2025. L’utilizzo di tali linee e disponibilità comporterà la riduzione dell’indebitamento a breve termine e un corrispondente incremento dell’indebitamento a medio-lungo termine».

