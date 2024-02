La Signora Juve perde, l’Fc Internazionale compra: tutto fatto per Zielinski e Taremi a parametro zero

La Juve perde, l’Inter compra: tutto fatto per Zielinski e Taremi a parametro zero. Saranno nerazzurri dal prossimo luglio

Un punto nelle ultime tre partite ed Inter in fuga per lo Scudetto. Mentre la Juve si allontana dalla vetta, la società nerazzurra sta già chiudendo i colpi per la prossima stagione.

Zielinski e Taremi saranno dell’Inter: è tutto fatto per il loro arrivo a parametro zero.

