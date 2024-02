La Signora Juve non molla il sogno scudetto: così Mister Max Allegri farà la corsa sull’Fc Internazionale

La Juve non molla il sogno scudetto: così Allegri farà la corsa sull’Inter. Ecco perché i bianconeri ci credono ancora

La Juve e Allegri credono ancora di poter competere con l’Inter per lo scudetto. E’ con questo spirito che riprenderanno oggi ad allenarsi verso la partita con l’Udinese.

Per il Corriere dello Sport ci sono diversi motivi per cui la Juve non molla il sogno del titolo. Il primo è classifica perché 53 punti in 23 partite rappresentano un trend da tricolore. Con l’Inter, poi, è arrivata solo la seconda sconfitta in tutto il torneo dopo 17 risultati utili di fila. Nello spogliatoio, poi, sia i leader che i giovani hanno voglia di superarsi per provare a fare l’impresa che nessuno, ad agosto, sembrava possibile. Poi c’è il fattore calendario, visto la Juve dopo l’Udinese sfiderà Verona e Frosinone, avversari non insormontabili almeno sulla carta, mentre l’Inter sarà impegnata con Roma, Salernitana e Lecce e avrà la doppia sfida con l’Atletico Madrid. Infine c’è il fattore Allegri che è stato capace di far rinascere la Juve dopo lo tsunami dell’ultima stagione e di costruire un gruppo di ferro, forte mentalmente e con motivazioni feroci.

