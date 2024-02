La Signora Juve Next Gen non si ferma più: con la Torres arriva l’ottavo risultato utile di fila

La Juventus Next Gen non si ferma più: con la Torres arriva l’ottavo risultato utile di fila. I bianconeri sono in zona playoff

Per la prima volta nella sua storia la Juventus Next Gen ottiene otto risultati utili di fil (5 vittorie e 3 pareggi)a.

Pubblicità

Il traguardo della squadra di Brambilla è stato raggiunto oggi dopo l’1-3 rifilato alla Torres in Sardegna grazie ai gol di Sekulov, Damiani e Anghelé. La Juventus Next Gen in questo momento si torva all’ottavo posto in classifica con 33 punti, in piena zona playoff.

Pubblicità

The post La Juventus Next Gen non si ferma più: con la Torres arriva l’ottavo risultato utile di fila appeared first on Juventus News 24.