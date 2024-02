La Signora Juve ha un motivo in più per “tifare” Barcellona VS il Napoli: il retroscena

La Juve ha un motivo in più per “tifare” Barcellona contro il Napoli: il retroscena sul match di andata degli ottavi di Champions

Stasera ci sarà anche la Juve a fare il “tifo” per il Barcellona contro il Napoli. Il motivo va oltre la rivalità storica tra i due club. Come spiegato da Calcio e Finanza, infatti, i partenopei potrebbero superare i bianconeri nella classifica del ranking UEFA e quindi partecipare con l’Inter alla nuova formula del Mondiale per Club a 32 squadre che si disputerà per la prima volta tra giugno e luglio 2025 in America.

La Juve, non impegnata in Europa, è decima con 47 punti e potrebbe essere scavalcata dal Napoli (41 punti) in caso di qualificazione dei partenopei ai quarti di finale di Champions League con almeno una vittoria e un pareggio. (2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 1 punto per il passaggio del turno). I bianconeri, quindi, “tiferanno” Barcellona.

