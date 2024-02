La Signora Juve ha il “mal” di Stadium: il doppio stop di fila non accadeva da oltre un anno

La Juve ha il “mal” di Stadium: il doppio stop di fila in casa non accadeva da oltre un anno. Il dato dopo la sconfitta con l’Udinese

Il doppio stop di fila della Juve allo Stadium con Empoli e Udinese è un caso quasi unico nella storia recente del club bianconero.

Pubblicità

Era da oltre un anno (gennaio 2023), infatti, che la squadra di Allegri non riusciva a fare bottino pieno tra le mura amiche per due partita di fila. In quell’occasione la Juve prima pareggiò con l’Atalanta e poi perse col Monza. Poco più di un anno dopo ecco tornare il “mal” di Stadium…

Pubblicità

The post La Juve ha il “mal” di Stadium: il doppio stop di fila non accadeva da oltre un anno appeared first on Juventus News 24.