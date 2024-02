La Signora Juve farà il tifo per Dybala? Serve un aiuto dalla Joya in Roma Fc Internazionale

La Juve farà il tifo per Dybala? Serve un aiuto dalla Joya in Roma Inter. L’argentino arriva dalla doppietta col Cagliari

Domani, sabato 10 gennaio, l’Inter affronterà la Roma all’Olimpico dopo aver battuto la Juve a San Siro la scorsa settimana.

In casa giallorossa l’uomo del momento è Dybala che col Cagliari ha siglato una doppietta. E chissà che la Juve, almeno per un pomeriggio, non possa tornare a fare il tifo per la Joya affinché si ripeta contro l’Inter e dia una mano alla rimonta scudetto dei bianconeri….

