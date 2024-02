La Signora Juve fa gruppo dopo il ko con l’Fc Internazionale: la carica verso l’Udinese – NEWS

La Juve fa gruppo dopo il ko con l’Inter: la carica verso l’Udinese e il messaggio per i tifosi bianconeri – FOTO

La Juve, reduce dal pareggio con l’Empoli e dalla sconfitta con l’Inter, fa gruppo per rialzare la testa già dalla prossima partita contro l‘Udinese in programma lunedì sera allo Stadium.

Noi siamo la Juve. pic.twitter.com/7Qm1awGSqR — JuventusFC (@juventusfc) February 8, 2024

Sul proprio profilo Twitter il club ha pubblicato una foto della squadra riunita in cerchio nel consueto abbraccio prepartita insieme ad un messaggio rivolto a tutti i tifosi bianconeri: «Noi siamo la Juve».

