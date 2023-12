La RICHIESTA di Mister Inzaghi alla squadra prima di partire per Napoli

Terza gara consecutiva in trasferta per l’Inter, che stasera affronterà il Napoli al Diego Armando Maradona, stadio ostico per i nerazzurri da parecchi anni. Gli uomini di Inzaghi, però, hanno bisogno di una vittoria per riconquistare la vetta della classifica.

Ecco perché il tecnico nerazzurro ha voluto motivare al meglio i suoi ragazzi prima della partenza per Napoli. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il tecnico considera fondamentale rimettere la testa avanti in classifica rispetto alla Juventus, per una questione non solo tecnica, ma in primis psicologica. Il primo posto è utile ad alimentare la fiducia del gruppo di giornata in giornata.

Ed è su questo concetto che il tecnico ha calcato la mano con la squadra, con frasi nette e decise per motivare al meglio il gruppo e per far comprendere appieno tutti i significati di una vittoria contro il Napoli. Essere primi non è solo una questione aritmetica, ma anche emotiva.

L’opinione di Passione Inter

La richiesta di Inzaghi al gruppo è la giusta motivazione per affronatare una gara difficile, ma che potrebbe dare un segnale importante sulla stagione dell’Inter. Il pareggio contro la Juventus è stato un buon risultato, ma forse è rimasto un po’ di amaro in bocca. E per questo motivo battere il Napoli in casa, potrebbe essere il modo migliore per riprendere la marcia verso lo Scudetto.