La replica di Juan Jesus, la rivelazione, ecco l’approfondimento: “Parole di SuperAcerbi contro la realtà dei fatti. Così non ci sto”

19 Mar 2024, 09:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dopo le parole di “SuperAce” Acerbi, che nella giornata di ieri ha rotto il silenzio in merito alle accuse di razzismo di Juan Jesus per quanto accaduto in Internazionale-Napoli, è arrivata la dura replica del diretto interessato, tramite un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Il difensore brasiliano non ha gradito le dichiarazioni del giocatore nerazzurro definite “totalmente contrastanti con la realtà dei fatti”. Juan Jesus ha ribadito il fatto di essere stato vittima di frasi razziste, scrivendo chiaramente le parole con le quali “SuperAce” Acerbi lo avrebbe apostrofato.

Questa la sua dura reazione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@juan05jesus)