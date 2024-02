La partita che ha convinto Mister Inzaghi a CAMBIARE ruolo a Charas

Hakan Calhanoglu è uno dei pilastri dell’attuale Inter. Da quando il turco è stato spostato in cabina di regia è diventato uno dei centrocampisti più importanti d’Europa. Un cambio di passo nella sua carriera, il cui merito va sicuramente al suo lavoro, ma anche all’intuizione di Simone Inzaghi, arrivata più di un anno fa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’idea è balenata in testa al tecnico nel post-partita di Inter-Roma della scorsa stagione, gara persa 2-1. In quell’occasione Brozovic era assente per infortunio e Asllani, designato come sostituto, non convinse appieno.

Nella notte l’illuminazione d’istinto. Il giorno dopo Inzaghi ne ha parlato con lo staff e con lo stesso Calhanoglu e da lì è stata un’escalation, che dalla gara di Champions League contro il Barcellona arriva fino ad oggi, con la sua regia e i suoi lanci che illuminano ogni partita dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

I meriti di Inzaghi nella crescita dell’Inter sono sempre più evidenti in ogni aspetto. Il cambio di ruolo a Calhanoglu è forse la prova più evidente della qualità e della genialità del tecnico nerazzurro, capace di migliorare i suoi giocatori, fino a portarli a compiere degli step di carriera quasi impensabili.