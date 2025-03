La necessità di una riforma dell’articolo 187 del codice della strada: la proposta nel Manifesto Collettivo

Pubblicità

L’argomento della cannabis continua a essere al centro del dibattito pubblico e politico in Italia, non solo riguardo alla legalizzazione, ma anche rispetto alla sua regolamentazione nell’ambito della sicurezza stradale. Un tema particolarmente importante è quello dell’articolo 187 del Codice della Strada, che regola la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Una norma che, nonostante sia nata con l’intenzione di tutelare la sicurezza stradale, presenta oggi diverse problematiche, soprattutto quando si parla di cannabis. È proprio su questo punto che il Manifesto Collettivo, promosso dall’Associazione FreeWeed, ha concentrato la sua attenzione, chiedendo una riforma urgente della legge per garantire una gestione più equa e giusta del fenomeno.

L’articolo 187 e le problematiche attuali

L’articolo 187 del Codice della Strada stabilisce che chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti venga punito con sanzioni penali e amministrative. La norma, in sé, è condivisibile nell’intento di evitare incidenti legati all’uso di droghe pericolose, ma ha suscitato non poche critiche, specialmente per quanto riguarda l’uso della cannabis. La legge non distingue tra l’effetto immediato di una sostanza e i residui che restano nel sangue per un lungo periodo di tempo.

Questo crea una discriminazione nei confronti dei consumatori di cannabis, che possono risultare positivi ai test anche giorni dopo l’assunzione, senza essere effettivamente in uno stato di alterazione. La conseguenza è che molte persone vengono sanzionate ingiustamente, rischiando multe, sospensione della patente e, in alcuni casi, procedimenti penali. Questo scenario non solo mette in discussione la giustizia della norma, ma alimenta anche l’impressione di ingiustizia sociale nei confronti di chi fa uso di cannabis in modo responsabile e consapevole.

La proposta di riforma secondo il Manifesto Collettivo

Il Manifesto Collettivo, come sempre, si pone come obiettivo la costruzione di una società giusta e inclusiva, che non discrimini alcuna categoria di persone. L’Associazione FreeWeed sta portando avanti una campagna per modificare l’articolo 187 del Codice della Strada, seguendo le linee guida di una regolamentazione equa. La proposta di riforma prevede che venga introdotto un sistema di differenziazione tra l’uso di cannabis e altre sostanze stupefacenti più pericolose, come la cocaina o l’eroina, che alterano le capacità di guida in modo immediato e grave.

Inoltre, l’associazione suggerisce che vengano introdotti limiti di tolleranza specifici per la cannabis, che possano tenere conto del fatto che i residui di THC (il principio attivo della cannabis) possono restare nel corpo anche per giorni senza compromettere la sicurezza alla guida. La proposta, quindi, mira a ridurre le sanzioni sproporzionate per chi viene trovato positivo ai test, ma non presenta segni evidenti di alterazione psicofisica.

L’importanza di un trattato sulla riforma

A breve, uscirà un trattato elaborato dal Presidente dell’Associazione FreeWeed, che approfondirà la questione in maniera dettagliata e fornirà una proposta di riforma completa dell’articolo 187. Questo trattato, che sarà una guida fondamentale per le istituzioni e per chi lavora nel campo della sicurezza stradale, avrà l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le forze politiche sul bisogno di un aggiornamento della norma, che rispecchi le attuali conoscenze scientifiche sui rischi legati alla guida sotto l’effetto della cannabis.

Il trattato non solo esaminerà gli aspetti legali della riforma, ma fornirà anche dati scientifici e studi internazionali che supportano l’idea di una regolamentazione più equa per la cannabis, che tenga conto della sua natura meno pericolosa rispetto ad altre sostanze stupefacenti. Inoltre, si cercherà di creare un terreno di dialogo tra le autorità politiche, le associazioni di consumatori e le forze dell’ordine, per trovare una soluzione che tuteli la sicurezza stradale, ma che non penalizzi in maniera irragionevole i consumatori responsabili di cannabis.

Riepilogo breve

La proposta di riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada, portata avanti dal Manifesto Collettivo e dall’Associazione FreeWeed, si configura come un passo fondamentale verso una giustizia maggiore per i consumatori di cannabis, senza compromettere la sicurezza stradale. Le attuali normative, infatti, sono troppo rigide e ingiuste, penalizzando chi fa uso di cannabis anche in assenza di segni di alterazione. Con l’uscita imminente del trattato del Presidente di FreeWeed, ci si attende un approfondimento della questione che offrirà soluzioni pratiche per migliorare la normativa e ridurre le discriminazioni.

Commento personale: La riforma dell’articolo 187 è una questione che merita attenzione e urgenza. La cannabis non dovrebbe essere trattata alla stregua di sostanze molto più pericolose. Spero che il trattato del Presidente di FreeWeed porti nuovi strumenti di discussione e convinzione per modificare la legge, a favore di una regolamentazione più giusta e adeguata alla realtà odierna.

