Il nuovo Codice della Strada introduce misure rigide contro i conducenti che risultano positivi alla canapa, senza però considerare l’effettiva alterazione psicofisica. Questa rigidità normativa solleva interrogativi sulla proporzionalità della sanzione rispetto al reale rischio sulla sicurezza stradale.

Una normativa priva di basi scientifiche

Il problema principale della normativa attuale è l’assenza di una distinzione tra consumo recente ed esposizione pregressa. Le analisi tossicologiche attualmente impiegate rilevano la presenza di metaboliti della canapa anche a distanza di giorni o settimane dall’uso, senza stabilire se il soggetto fosse effettivamente alterato al momento della guida. Questo approccio risulta anacronistico rispetto alle moderne evidenze scientifiche, che dimostrano come il solo riscontro di metaboliti nel corpo non sia un indicatore affidabile di compromissione delle capacità di guida.

Al contrario, altri paesi hanno adottato parametri più avanzati, basandosi sulla concentrazione nel sangue di THC attivo e non sui suoi metaboliti inattivi. Ad esempio, in Canada e in alcuni stati degli USA, la soglia per la compromissione viene stabilita in base alla presenza di THC attivo nel plasma sanguigno, una metodologia che garantisce maggiore equità e coerenza scientifica.

Disparità di trattamento rispetto ad altri comportamenti rischiosi

Un ulteriore elemento di criticità risiede nella sproporzione tra la severità delle sanzioni per il consumo di canapa e quelle per altre violazioni del Codice della Strada oggettivamente più pericolose. Passare con il semaforo rosso, superare i limiti di velocità in modo significativo o guidare distratti dall’uso del cellulare sono comportamenti che mettono immediatamente a rischio la sicurezza degli utenti della strada, eppure vengono sanzionati in modo meno severo rispetto alla semplice positività ai metaboliti della canapa.

Guidare sotto effetto di sostanze psicotrope può essere pericoloso, ma la sua valutazione dovrebbe basarsi su criteri di alterazione effettiva e non su rilevamenti che non distinguono tra uso passato e presenza di effettiva compromissione psicofisica.

Il principio di proporzionalità nelle sanzioni stradali

Un pilastro fondamentale di ogni ordinamento giuridico è il principio di proporzionalità: la severità di una sanzione dovrebbe essere commisurata al rischio reale che un comportamento genera. Attualmente, il Codice della Strada prevede la sospensione della patente per chi risulta positivo alla canapa, indipendentemente dal fatto che il conducente sia o meno in stato di alterazione. Questa rigidità si scontra con il principio di giustizia sostanziale, poiché penalizza condotte che, nella maggior parte dei casi, non incidono sulla sicurezza stradale.

Se l’obiettivo della normativa è garantire la sicurezza pubblica, le sanzioni dovrebbero concentrarsi sui comportamenti effettivamente pericolosi, come la guida distratta, l’eccesso di velocità o il mancato rispetto delle precedenze, piuttosto che su parametri arbitrari e non scientificamente attendibili.

Una riforma necessaria per una normativa più equa

Il Codice della Strada necessita di una revisione che tenga conto delle più avanzate conoscenze scientifiche e che garantisca un equilibrio tra sicurezza stradale e tutela dei diritti individuali. Introdurre test che valutino l’effettiva alterazione psicofisica, piuttosto che limitarsi a rilevare la semplice presenza di metaboliti, rappresenterebbe un passo avanti verso una regolamentazione più giusta e fondata su basi oggettive. La sicurezza sulle strade deve rimanere una priorità, ma essa non può essere perseguita attraverso misure punitive sproporzionate e prive di fondamento scientifico.

Associazione FreeWeed Board

