La MOVIOLA di Internazionale F.C.-Atalanta BC DISINTEGRA la versione di Percassi

29 Feb 2024, 10:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Com’era lecito aspettarsi, questa mattina anche i principali quotidiani sportivi italiani non hanno riscontrato errori nella gestione complessiva del match tra Internazionale e Atalanta. Rispetto alle accuse gravissime fatte dall’ad bergamasco Luca Percassi, che nel post-partita aveva pure parlato di “errori scandalosi”, passando ai raggi x gli episodi chiave dell’incontro non sono state ravvisate sviste da parte di arbitro e Var.

Con la moviola de La Gazzetta dello Sport, partiamo subito dalla rete annullata a De Ketelaere, viziata da un precedente tocco con il braccio: “Miranchuk va a contendere un pallone in mezzo all’area con Bastoni, che lo anticipa con la suola della scarpa (non è gioco pericoloso in quanto la gamba alta è orientata verso il braccio largo e non mina l’incolumità dell’avversario); la palla poi va a sfiorare il bicipite sinistro di Miranchuk, che è fuori figura e quindi punibile”.

Regolare, poi, anche il raddoppio nerazzurro ad opera di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: “Proteste di Carnesecchi sul 2-0 di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, per un ‘mani’ precedente di Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , ma il tocco di braccio in realtà è di Kolasinac”.

Infine, è buono anche il tiro dal dischetto assegnato ai leoni nerazzurri: “Rigore in favore dell’Internazionale per un fallo di mano di Hateboer su cross di Denzel “DoubleD” Dumfries (braccio destro largo), dopo un lungo check per valutare se la palla avesse superato la linea di fondo (no), come segnalato dall’assistente”.