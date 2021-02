La legalizzazione della cannabis per uso adulto è associata ad un aumento della produttività della forza lavoro ed alla diminuzione degli infortuni

10 Visualizzazione Totali, 10 Visualizzazioni di Oggi

La legalizzazione della cannabis per uso adulto è associata ad un aumento della produttività della forza lavoro e alla diminuzione degli infortuni sul lavoro, secondo un nuovo studio finanziato in parte dal governo federale.

In un documento di lavoro pubblicato dal National Bureau of Economic Research, i ricercatori hanno esaminato l’impatto della legalizzazione della cannabis ricreativa sulle richieste di risarcimento dei lavoratori tra gli anziani. Hanno riscontrato un declino in tali dichiarazioni “sia in termini di propensione a ricevere benefici che di importo del beneficio” negli stati che hanno promulgato il cambiamento di politica.

Inoltre, hanno identificato “diminuzioni complementari dei tassi di infortunio sul lavoro non traumatico e l’incidenza di disabilità limitanti il ​​lavoro” negli stati legali.

Questi risultati sono in contrasto con le argomentazioni comunemente avanzate dai proibizionisti, che hanno affermato che la legalizzazione della marijuana porterebbe a una minore produttività e maggiori rischi professionali e costi associati per le imprese. In effetti, lo studio indica che la regolamentazione della vendita di cannabis per gli adulti è un vantaggio sul posto di lavoro, consentendo ai dipendenti più anziani (40-62 anni) di accedere a un’opzione di trattamento alternativo.

“Offriamo la prova che il motore principale di queste riduzioni [nella retribuzione dei lavoratori] è un miglioramento della capacità lavorativa, probabilmente dovuto all’accesso a una forma aggiuntiva di terapia per la gestione del dolore”, lo studio, che ha ricevuto finanziamenti dal National Institute on Drug Abuso, afferma.

L’implementazione della legalizzazione dell’uso degli adulti sembra “migliorare l’accesso a un canale aggiuntivo per la gestione del dolore e di altre condizioni di salute, suggerendo potenziali benefici per le popolazioni a rischio di infortuni sul lavoro”, continua.

Lo studio si basa su un’analisi dei dati sulle indennità di retribuzione dei lavoratori percepite e sul reddito di retribuzione dei lavoratori dal

2010 al 2018, come riportato nel Supplemento sociale ed economico annuale dell’indagine sulla popolazione attuale.

“I nostri risultati mostrano un calo della propensione all’indennità di compensazione dei lavoratori di 0,18 punti percentuali, che corrisponde a una riduzione del 20% del reddito di compensazione dei lavoratori, dopo che gli stati hanno legalizzato la marijuana per uso ricreativo. Allo stesso modo, troviamo che il reddito annuale ricevuto dalla compensazione dei lavoratori diminuisce di $ 21,98 (o 20,5%) dopo la [legalizzazione della marijuana ricreativa]. Questi risultati non sono guidati da tendenze preesistenti e gli esercizi di falsificazione suggeriscono che l’osservazione di stime di questa portata è statisticamente raro “.

I ricercatori hanno affermato di aver trovato prove del fatto che l’uso di cannabis aumenta la post-legalizzazione nella coorte di età che hanno studiato, ma nessun aumento del genere nell’uso improprio. Inoltre, hanno riscontrato un calo delle prescrizioni post-legalizzazione per i farmaci usati per trattare il dolore cronico, indicando che alcune persone stanno usando la marijuana come sostituto degli antidolorifici tradizionali.

“Ipotizziamo che l’accesso alla marijuana attraverso [leggi sulla marijuana ricreativa] ne aumenti l’uso medico e, a sua volta, consenta una migliore gestione dei sintomi che ostacolano la capacità lavorativa, ad esempio, dolore cronico, insonnia, problemi di salute mentale, nausea e così via”, dice lo studio. “È probabile che la gestione del dolore cronico sia particolarmente importante nel nostro contesto in quanto questa è la condizione di salute più comunemente segnalata tra i consumatori di marijuana medica”.

Oltre a ridurre i costi e le richieste di risarcimento dei lavoratori, la legalizzazione è anche un vantaggio per l’economia aggiungendo posti di lavoro negli stati legali.

L’industria della cannabis ha aggiunto più di 77.000 posti di lavoro nell’ultimo anno, un aumento del 32% che rende il settore il più veloce nella creazione di posti di lavoro rispetto a qualsiasi altra industria americana, secondo un rapporto pubblicato dalla società di cannabis Leafly la scorsa settimana.

