La Juventus Si Prepara a Blindare il Futuro: Rinnovo in Vista per Rabiot e Chiesa

Diffondi Informazione!

Torino, Italia – La Juventus sta dimostrando una nuova determinazione in questa stagione di Serie A, puntando a ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo due annate deludenti. Nonostante il tecnico Massimiliano Allegri cerchi di mantenere un profilo basso, la recente vittoria contro il Milan e altri risultati positivi mettono i bianconeri tra i contendenti per il titolo.

La situazione finanziaria non facile non ha impedito alla Juventus di pianificare il suo futuro. Nonostante le limitate operazioni di mercato a causa delle restrizioni finanziarie, il club sta lavorando per proteggere i suoi migliori giocatori. In particolare, Adrien Rabiot e Federico Chiesa sono ora al centro dell’attenzione, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che si sta impegnando per assicurare il loro prolungato soggiorno a Torino.

Rinnovo di Contratto per Adrien Rabiot

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, la Juventus ha recentemente incontrato Veronique Rabiot, madre e agente di Adrien Rabiot, per discutere del rinnovo del contratto del centrocampista francese, in scadenza a fine stagione. Dopo aver resistito alle pressioni nel mercato estivo, il club bianconero è determinato a prolungare il rapporto con Rabiot, considerato fondamentale dal tecnico Allegri.

Rabiot ha sempre manifestato un forte attaccamento alla Juventus, rendendo probabile un accordo per il rinnovo. Il lavoro dei dirigenti sembra essere positivo e si prevede che presto verrà raggiunto un accordo ufficiale, garantendo la permanenza del giocatore nel club.

Federico Chiesa: La Juventus Sta Facendo Passi Avanti

Un’altra pedina cruciale nella strategia della Juventus è Federico Chiesa. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma il club sta valutando l’opzione di estenderlo fino al 2026. Tuttavia, ci sono ancora questioni da risolvere, in particolare riguardo al salario del giocatore. Chiesa sembra desideroso di ottenere un aumento rispetto ai suoi attuali 6 milioni di euro all’anno.

Nonostante le divergenze finanziarie, le discussioni tra le parti continuano. La volontà di Chiesa di rimanere in bianconero potrebbe rivelarsi un fattore determinante nelle trattative. Con il contratto in scadenza nel 2025, la Juventus ha il tempo necessario per convincere l’entourage del giocatore e sembra determinata a farlo.

In conclusione, la Juventus si prepara a blindare il suo futuro, lavorando duramente per assicurare la permanenza di giocatori chiave come Rabiot e Chiesa. Questi sforzi dimostrano il impegno del club a costruire una squadra competitiva per le sfide future in Serie A e oltre.