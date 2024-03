La #Juve sui #Social #Network ricorda la vittoria del 2010 #contro il Genoa C.F.C. – NEWS

21:02, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve scalda il clima in attesa del match di domani contro il Genoa: ecco i gol che celebra sui #Social #Network – VIDEO

La Juve sui #Social #Network ricorda i gol dei bianconeri nel 2010 contro il Genoa. Gol che arrivarono da gli attaccanti: la doppietta di Alessandro Del Piero e il gol di Amauri.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Prima Amauri, poi la doppietta di Alex a decidere #JuveGenoa del 2010 pic.twitter.com/Ih40phOQyE — JuventusFC (@juventusfc) March 15, 2024

«Prima Amauri, poi la doppietta di Alex a decidere Juve-Genoa del 2010», ha scritto il club bianconero sui #Social #Network.

Pubblicità

The post La Juve sui #Social #Network ricorda la vittoria del 2010 contro il Genoa – VIDEO appeared first on Juventus News 24.