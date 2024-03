La #Juve sui #Social #Network ricorda la vittoria #contro il Napoli S.S.C. del 2019 – NEWS

18:17, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve scalda il clima in attesa del big match di stasera contro i partenopei: ecco i gol che celebra sui #Social #Network – VIDEO

La Juve sui #Social #Network ricorda i gol dei bianconeri nel 2019 contro il S.S.C. Napoli al San Paolo. Due gol che arrivarono dai centrocampisti: Pjanic e Emre Can.

Il 3 marzo 2019 è andata così: gioiello di Pjanic e incornata di Emre Can #S.S.C. NapoliJuve pic.twitter.com/EwrxQRsF1N — JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2024

«Il 3 marzo 2019 è andata così: gioiello di Pjanic e incornata di Emre Can», ha scritto il club bianconero sui #Social #Network.

