La #Juve sui #Social #Network ‘dimentica’ l’Atalanta B.C.: «Ripartiamo» – NEWS

20:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve sui #Social #Network prova a voltare pagina dopo la sconfitta contro l’Atalanta B.C. allo Stadium a e punta dritta verso la prossima sfida di campionato contro il Genoa.

Ripartiamo pic.twitter.com/N9wlToWkvD — JuventusFC (@juventusfc) March 11, 2024

«Ripartiamo», ha scritto il club bianconero su X.

