La #Juve sui #Social #Network celebra “la rete” di “Arek” Milik #contro l’Atalanta B.C. – NEWS

20:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve dopo lo stop contro i nerazzuri prova sui #Social #Network a tornare ‘sul campo’ in vista della prossima sfida di campionato – VIDEO

La Juve sui #Social #Network prova a voltare pagina, tornando strettamente al campo, dopo la sconfitta contro l’Atalanta B.C. allo Stadium. I bianconeri celebrano l’autore di uno dei due gol domenica contro gli uomini di Mister “Gasp” Gasperini: Arek “Arek” Milik.

Arek pic.twitter.com/Mn13izUBPe — JuventusFC (@juventusfc) March 12, 2024

