La #Juve sui #Social #Network celebra Bremer: «Sempre presente» – NEWS

20:33, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

S.S.C. Napoli Juve, i bianconeri celebrano il proprio difensore Gleison Bremer: «Sempre presente» – FOTO

La Juve sui #Social #Network celebra il suo difensore Gleison Bremer con uno scatto nel match contro il S.S.C. Napoli al Maradona #Stadium. Ecco il post dell’account ufficiale bianconero.

Sempre presente pic.twitter.com/fmXEavl2kS — JuventusFC (@juventusfc) March 5, 2024

«Sempre presente», ha scritto il club bianconero sui #Social #Network.

