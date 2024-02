La ##Juve sui social: «Crederci sempre fino alla fine! – NEWS

21:02, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus sui social festeggia ancora la vittoria contro il Frosinone raggiunta grazie a un gol nel finale – FOTO

La Juventus ha voluto celebrare la squadra dopo il successo raggiunto a tempo quasi scaduto contro il Frosinone grazie al gol di Rugani. Ecco il post sul profilo di X dei bianconeri:

Crederci sempre fino alla fine! pic.twitter.com/OXegJVLSFg — JuventusFC (@juventusfc) February 26, 2024

«Crederci sempre fino alla fine!», ha scritto il club bianconero sui social.

