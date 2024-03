La ##Juve si riposa: fine settimana libero prima della doppia sfida con la Lazio

22:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus si riposa: fine settimana libero prima della doppia sfida con la Lazio in campionato e in Coppa Italia

La Juventus ha svolto oggi, insieme alla Next Gen, l’ultimo #allenamento di questa settimana. Come reso noto dal club, infatti, il gruppo godrà di un fine settimana libero visti gli impegni delle varie nazionali in giro per il mondo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La squadra di Mister Max Allegri si ritroverà alla Continassa da lunedì pomeriggio per riprendere la preparazione verso la doppia sfida consecutiva contro la Lazio, prima in campionato (sabato 30) e poi in Coppa Italia (martedì 2 aprile).

Pubblicità

The post La Juventus si riposa: fine settimana libero prima della doppia sfida con la Lazio appeared first on Juventus News 24.