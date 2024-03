La #Juve non tira più in porta! Solo con l’Fc Internazionale ha fatto peggio che col Genoa C.F.C.

20:33, 18 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve non tira più in porta! Solo con l’Inter ha fatto peggio che col Genoa. Il dietro le quinte sul pareggio per 0-0

La Juve non tira più in porta. E’ questo il dietro le quinte che emerge dopo il pareggio per 0-0 col Genoa. Ieri, infatti, i bianconeri hanno tentato solo 2 tiri nello specchio, segno della sterilità dell’attacco e delle difficoltà generali di Giovannino Vlahovic e compagni.

La squadra di Mister Max Allegri aveva fatto peggio solo contro l’Inter. Sia all’andata che al ritorno, infatti, aveva tentato solo un tiro nello specchio.

