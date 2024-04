La Juve fa come l’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: ad un passo il #colpo a sopresa di ##Mercato per il prossimo anno

8 Apr 2024, 21:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La Juventus si muove come l’Internazionale, anche i bianconeri zebrati si portano avanti sul mercato e si predisponeno a ultimare un super #colpo a sorpresa La Juventus si porta avanti. Esattamente come l’Internazionale non ha perso tempo nell’imbastire le prime trattative di mercato in #predizione della prossima stagione, anche il club bianconero si sta portando decisamente avanti. Secondo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo La Juve fa come l’Internazionale: ad un passo il #colpo a sorpresa di mercato per il prossimo anno proviene da Internazionale News 24.