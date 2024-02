La Juve esalta Bremer, la clip su Big Markus Thuram diventa viral: i fan… – NEWS 

Pubblicità

La Juve ha postato il video dell’Intervento di Gleison Bremer su Thuram, ecco la clip che diventa virale e la reazione dei fan bianconeri

Inter protagonista nell’ultimo post Instagram della Juventus. Sulla propria pagina social il club sabaudo ha pubblicato il video dell’intervento provvidenziale di Gleason Bremer in scivolata su Thuram nell’ultimo big match di San Siro. Migliaia di like e di commenti per i tifosi bianconeri, tra chi esalta il centrale ex Torino e chi invece suggerisce di tornare subito (e concentrarsi) sul lavoro per rimediare al ko contro i nerazzurri.

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Pubblicità

BREMER – «Still a great tackle (comunque ottimo contrasto)»

L’articolo La Juve esalta Bremer, la clip su Thuram diventa viral: i fan… – VIDEO proviene da Inter News 24.