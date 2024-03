La #Juve esalta ancora Rugani: «Fino al 95°…» – NEWS

22:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve esalta ancora Rugani: «Fino al 95°…». La nuova dedica al difensore dopo il gol al Frosinone – FOTO

Sono passati 5 giorni dalla vittoria al cardiopalma ottenuta dalla Juve col Frosinone per 3-2, ma nei pensieri del club è ancora vivida l’immagine del 3-2 segnato da Rugani all’ultimo respiro.

“Fino al 95°…” pic.twitter.com/83umnkrJbY — JuventusFC (@juventusfc) March 1, 2024

Anche oggi il club, via Twitter, ha voluto fare una dedica speciale al difensore che ha riportato i 3 punti ad Mister Max Allegri con un messaggio particolare insieme ad una sua foto mentre firma autografi per i tifosi.

