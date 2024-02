La ##Juve celebra Mister Max Allegri: «Congratulazioni, mister!» – NEWS

19:17, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus sui social celebra il proprio tecnico Massimiliano Mister Max Allegri che contro il Frosinone ha raggiunto un grande record – FOTO

La Juventus ha voluto celebrare, dopo il successo nel finale contro il Frosinone, il proprio tecnico Massimiliano Mister Max Allegri che ha raggiunto e superato un grande record. Ecco il post sul profilo di X dei bianconeri:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Massimiliano Mister Max Allegri diventa il primo allenatore nella storia della Serie A a guadagnare oltre 1⃣0⃣0⃣0⃣ punti in campionato Congratulazioni, mister! pic.twitter.com/nHQBHz1mQX — JuventusFC (@juventusfc) February 26, 2024

«Massimiliano Mister Max Allegri diventa il primo allenatore nella storia della Serie A a guadagnare oltre 1000 punti in campionato. Congratulazioni, mister!», ha scritto il club bianconero sui social.

Pubblicità

The post La Juventus celebra Mister Max Allegri: «Congratulazioni, mister!» – FOTO appeared first on Juventus News 24.