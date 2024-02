La #Juve celebra il 3-2 al Frosinone con Rugani: la gioia dopo “la rete” al 95′

23:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve celebra il 3-2 al Frosinone con Rugani: la gioia dopo il gol al 95′. Il messaggio social del club bianconero

La gioia della Juve dopo il 3-2 al Frosinone è stata a dir poco incontenibile.

Ci serve ancora un attimo per riprenderci. pic.twitter.com/XsEX1nV5aE — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2024

La dimostrazione è arrivata dal messaggio che il club bianconero ha pubblicato via Twitter subito dopo il gol vittoria segnato da Rugani al 95′: «Ci serve ancora un attimo per riprenderci».

