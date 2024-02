La GUFATA di Galliani: “Fc Internazionale la più forte, ma…”

Giornata di Assemblea di Lega, ma anche day after di Inter-Juventus. E così il tema relativo al big match di ieri sera resta d’attualità anche per i protagonisti dell’incontro in Via Rosellini. Fra questi l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, intercettato da Tuttomercatoweb.

“Ovviamente ho visto la partita, ma non commento. Secondo me l’Inter come organico è nettamente la più forte, poi nel calcio non sempre vince la squadra più forte…“, il laconico commento dell’ex ad del Milan.