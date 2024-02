La formazione ‘riserve’ dell’Fc Internazionale 2024/25 fa impressione

24 Feb 2024, 10:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Avere almeno due calciatori di livello per ogni ruolo sarà l’obiettivo dell’Internazionale per la prossima stagione. Un proposito che in realtà i dirigenti leoni nerazzurri hanno già rispettato, anticipando l’ingaggio a costo zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. A centrocampo, infatti, il polacco andrà a rimpiazzare gli addii di Sensi e Klaassen. In avanti, invece, l’iraniano prenderà il posto di Alexis Maravilla Sanchez in scadenza la prossima estate.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’Internazionale potrebbe già considerarsi al completo in vista della prossima annata, anche in virtù della volontà del club di non cedere i propri big in estate. Nella stagione in cui avrà inizio sia il nuovo format con più partite della Champions League che il rinnovato Mondiale per Club, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, avrà bisogno di una rosa extra large. Obiettivo che l’Internazionale potrebbe aver già raggiunto, come dimostrato dall’incredibile qualità delle ‘seconde linee’ nerazzurre del prossimo anno:

INTER B (3-5-2): Audero; Darmian, De Vrij, Bisseck; Tajon “TJ” Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arna Letale, Taremi.

L’opinione di Passione Internazionale

Una formazione che nel nostro campionato potrebbe tranquillamente ambire per un piazzamento in zona Europa e che Inzaghi, il Demone Nerazzurro, avrà la fortuna di allenare insieme ai suoi titolarissimi. L’unico vero dubbio al momento riguarda il portiere, con Audero che in estate tornerà dal prestito alla Sampdoria. Il tecnico potrà inoltre fare affidamento anche sul talento di Valentin Carboni, pronto a tornare in nerazzurro dopo l’ottima stagione al Monza per fare da quinto attaccante nella rosa.