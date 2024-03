15:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

La Fifa boccia il cartellino blu: non sarà usato ad alti livelli. Il motivo della scelta e le parole di Gianni Infantino. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, la Fifa ha bocciato il cartellino blu e, anche se dovesse venire introdotta l’implementazione della sperimentazione sui campi di questa possibile novità, ha già confermato che, ad altissimi livelli come la Serie A, non sarà minimamente presa in considerazione. A confermarlo è anche Gianni Infantino ai microfoni di Sky Sport UK:

PAROLE – «I cartellini blu non verranno utilizzati nel calcio professionistico. Questa è una questione che non riguarda noi, ma penso che la FIFA abbia qualcosa da dire all’IFAB. Noi siamo sempre aperti a nuove idee e suggerimenti, ma questi andrebbero trattati con rispetto, tutelando il gioco e anche l’essenza e la tradizione. C’è un cartellino rosso che ha lo stesso valore di quello blu».

