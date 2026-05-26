La Federazione costruisce il piano operativo 2027: quattro Operazioni politiche per inserire la cannabis nei programmi elettorali

Un sistema coordinato di operazioni tra piattaforme civiche, territori e partiti per trasformare il dibattito politico in proposta programmatica

La Federazione sta sviluppando una strategia politica strutturata e progressiva per portare il tema della regolamentazione della cannabis all’interno dei programmi elettorali del ciclo 2027, attraverso un insieme coordinato di operazioni denominate AVengerS, InterSTELLAr, W e PoseiDone.

Il lavoro della dirigenza e dei referenti territoriali si concentra sulla costruzione di un percorso multilivello che agisce contemporaneamente su piattaforme civiche, movimenti politici, aree riformiste e contesti istituzionali, con l’obiettivo di trasformare una richiesta sociale in proposta normativa concreta.

L’approccio non è unico ma modulare, pensato per adattarsi ai diversi linguaggi politici dei soggetti coinvolti e alle differenti strutture decisionali dei partiti italiani.

Operazione AVengerS: la spinta civica attraverso la partecipazione digitale

L’Operazione AVengerS rappresenta la fase iniziale del progetto strategico, sviluppata in collaborazione con AVS e attraverso la piattaforma Decidiamo.com, utilizzata come strumento di partecipazione diretta dei cittadini ai programmi politici.

Il metodo si basa su una logica di votazione e selezione collettiva delle proposte, con l’obiettivo di inserire il tema della cannabis regolamentata all’interno di una proposta programmatica ampia e condivisa.

Questa fase ha una funzione precisa: costruire legittimazione pubblica dal basso, trasformando una proposta politica in un contenuto sostenuto da partecipazione civica.

Il modello punta a rafforzare la percezione del tema come scelta democratica e non come posizione ideologica isolata, favorendo una progressiva normalizzazione del dibattito nei contesti istituzionali.

Operazione InterSTELLAr: radicamento territoriale e modello integrato

L’Operazione InterSTELLAr si sviluppa all’interno del Movimento 5 Stelle, attraverso i “Nova” e i 107 punti territoriali, con una presenza diretta in oltre 50 realtà locali.

Questa fase è stata costruita come intervento capillare sul territorio, con l’obiettivo di portare il cosiddetto modello integrato della Federazione nei contesti locali di discussione politica e programmatica.

Il focus si concentra su tre aree principali: impatto economico della regolamentazione, contrasto al mercato illegale e approccio sanitario alla gestione della cannabis.

Il metodo utilizzato è quello della diffusione progressiva di contenuti tecnici e politici, adattati ai diversi contesti amministrativi, con l’obiettivo di tradurre una proposta generale in punti concreti di programma locale.

L’Operazione InterSTELLAr rappresenta quindi la fase di consolidamento territoriale, dove la proposta viene testata e resa riconoscibile nelle dinamiche politiche locali.

Operazione W: dialogo con l’area riformista di Italia Viva

L’Operazione W segna l’apertura verso l’area riformista e centrista, con particolare riferimento a Italia Viva.

In questa fase l’approccio è più istituzionale e orientato al dialogo politico diretto, con l’obiettivo di inserire il tema della cannabis regolamentata all’interno di una visione di modernizzazione normativa ed economica.

Il metodo si basa su confronto tecnico, analisi comparata dei modelli internazionali e valutazione degli impatti fiscali e sanitari di una possibile filiera regolamentata.

Il posizionamento dell’Operazione W è quello della normalizzazione del tema nel linguaggio politico riformista, dove la regolamentazione viene affrontata come politica pubblica e non come questione ideologica.

Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per ampliare il consenso trasversale e ridurre le resistenze culturali nel centro politico.

Operazione PoseiDone: consolidamento istituzionale nell’area progressista

L’Operazione PoseiDone è la fase dedicata al confronto con il Partito Democratico, considerata la più complessa all’interno dell’intero schema strategico della Federazione.

Il lavoro si sviluppa su un livello istituzionale e strutturato, con l’obiettivo di inserire la regolamentazione della cannabis all’interno delle politiche pubbliche progressiste e amministrative.

Il metodo si basa su un approccio multilivello che include dialogo con amministratori locali, confronto con aree interne al partito, produzione di documentazione tecnica e analisi dei modelli internazionali già adottati in altri Paesi europei ed extraeuropei.

L’operazione non punta alla contrapposizione ma alla sedimentazione del tema nel dibattito politico, attraverso un processo graduale di accettazione e integrazione programmatica.

PoseiDone rappresenta quindi il livello più istituzionale del percorso, dove il tema cannabis viene trattato come materia di governo e amministrazione pubblica.

Una strategia politica integrata a quattro livelli

Le quattro operazioni non sono percorsi separati, ma parti di un’unica architettura politica coordinata.

AVengerS costruisce consenso civico attraverso la partecipazione digitale.

InterSTELLAr radica il tema nei territori e nelle amministrazioni locali.

W apre il confronto con l’area riformista e centrista.

PoseiDone consolida il dibattito nell’area progressista e istituzionale.

Insieme, queste quattro fasi rappresentano un modello progressivo che mira a trasformare una proposta politica in una componente stabile dei programmi elettorali nazionali.

Prospettive per il futuro

L’evoluzione del progetto dipenderà dalla capacità della Federazione di mantenere continuità tra le diverse fasi e di adattare il linguaggio politico ai contesti di interlocuzione.

Il ciclo 2027 rappresenta il punto di verifica principale della strategia, dove le singole operazioni dovranno tradursi in risultati concreti all’interno dei programmi ufficiali dei partiti coinvolti.

L’obiettivo finale è la stabilizzazione del tema cannabis all’interno del dibattito politico italiano, attraverso un processo graduale, strutturato e progressivo, capace di superare la dimensione emergenziale e diventare parte della programmazione istituzionale.

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board

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