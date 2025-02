Pubblicità

Il nuovo Codice della Strada punisce severamente chi risulta positivo alla canapa, indipendentemente dallo stato di alterazione. Tuttavia, altre infrazioni oggettivamente più pericolose vengono sanzionate con maggiore leggerezza, generando una palese sproporzione normativa.

Il paradosso della pericolosità: tra rischio ipotetico e rischio reale

La logica alla base del nuovo regolamento stradale è quella di prevenire incidenti dovuti alla guida sotto l’effetto di sostanze. Tuttavia, la normativa sulla canapa si basa su un rischio puramente ipotetico, punendo la sola presenza nel corpo e non l’effettiva incapacità di guida.

Di contro, esistono infrazioni che rappresentano un pericolo immediato per la sicurezza stradale e che, nonostante ciò, non vengono punite con la stessa severità. Tra queste, il passaggio con il semaforo rosso, il mancato rispetto delle precedenze e l’uso del cellulare alla guida sono tra le principali cause di incidenti, ma non comportano la sospensione immediata della patente come invece avviene per la canapa.

Il principio di pericolosità effettiva

Nel diritto sanzionatorio, le pene dovrebbero essere proporzionate al grado di pericolo che un comportamento determina. La guida in stato di alterazione è senza dubbio un rischio, ma la normativa attuale non distingue tra chi è realmente compromesso nella capacità di condurre un veicolo e chi ha consumato giorni prima e non presenta alcuna difficoltà nella guida.

Paradossalmente, chi oltrepassa un semaforo rosso – con un rischio immediato di collisione – subisce solo una multa e, in alcuni casi, la decurtazione di punti sulla patente, mentre chi risulta positivo alla canapa, anche senza segni di alterazione, subisce la sospensione della patente.

L’equilibrio tra deterrenza e giustizia

Le normative stradali devono certamente dissuadere comportamenti pericolosi, ma ciò non può avvenire attraverso misure sproporzionate. Un sistema giusto dovrebbe:

Il consumo pregresso di canapa senza alterazione psicofisica non genera un rischio concreto, a differenza di infrazioni che espongono immediatamente gli utenti della strada a pericoli gravi. Adottare criteri scientifici per la valutazione della capacità di guida. Altri paesi hanno introdotto test salivari e prove neurologiche per determinare lo stato effettivo del conducente, evitando sanzioni indiscriminate basate sulla sola presenza di metaboliti.

Altri paesi hanno introdotto test salivari e prove neurologiche per determinare lo stato effettivo del conducente, evitando sanzioni indiscriminate basate sulla sola presenza di metaboliti. Uniformare le pene a seconda del rischio concreto. Se passare con il rosso può causare incidenti gravi e letali, appare illogico che venga punito con una semplice multa, mentre la sola presenza di THC nell’organismo porti a una sospensione immediata della patente.

Verso una riforma più equilibrata

Il Codice della Strada dovrebbe fondarsi su un principio di equità e razionalità, distinguendo tra rischi concreti e pericoli ipotetici. Le attuali normative sulla canapa si basano su un approccio punitivo che non tiene conto della reale alterazione psicofisica, mentre altre infrazioni palesemente pericolose ricevono sanzioni meno severe. Una revisione normativa è necessaria per garantire che le sanzioni siano proporzionate alla gravità delle infrazioni e che la sicurezza stradale sia perseguita attraverso misure giuste ed efficaci.

Associazione FreeWeed Board

