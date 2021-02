La dimensione del mercato del CBD

19 Visualizzazione Totali, 19 Visualizzazioni di Oggi

Si stima che nel 2018 il mercato mondiale del cannabidiolo (CBD) valesse circa 4,6 milioni di dollari. Dal 2021 al 2025 il mercato aumenterà del 22,2% con l’aumento della domanda di CBD nel settore medico e del benessere , grazie al suo proprietà curative: il motore principale nella crescita della sostanza. Le recenti approvazioni governative hanno visto un numero crescente di prodotti che adottano l’uso / l’utilizzo del CBD al fine di guidare ulteriormente la domanda e aumentare le entrate della propria attività.

Applicazioni CBD

Il CBD è comunemente usato in ambito medico grazie al fatto che possiede tutti i benefici che derivano dall’uso dei cannabinoidi senza gli effetti collaterali psicoattivi. Alcune delle condizioni per cui viene utilizzato includono la prevenzione di diabete, depressione, stress, ansia, dolore, acne ed è persino usato per combattere i sintomi di alcuni tipi di cancro. A causa dei numerosi benefici per la salute che il CBD ha, il mercato dovrebbe crescere rapidamente nei prossimi anni. Questo è il motivo per cui spuntano sempre più marchi e imprenditori che creano le proprie attività di cbd white label tutto il tempo.

Con la crescente legalizzazione del CBD nei paesi di tutto il mondo, è stato adottato per l’uso nei settori farmaceutico, cosmetico, della cura personale, delle bevande e alimentare. Questi ultimi settori sono veri dato che ora è stato dimostrato che il CBD è sicuro per il consumo umano, nella giusta proporzione.

Di conseguenza, è diventata una tendenza popolare tra i consumatori, inclusi gli influencer sui social media. Questi influencer hanno avuto successo nel dimostrare i numerosi vantaggi che il CBD offre alle masse. Questo ha visto prodotti come lubrificazione, pillole, bevande, cura della pelle, cura dei capelli e molti altri entrare e guidare il mercato del CBD. A causa della loro popolarità, questi prodotti sono disponibili presso i rivenditori su larga scala come CVS , Walgreens, Rite Aid ecc.

Business To Consumer (B2C)

Ora è quindi sorprendente che l’area in cui si prevede che il CBD crescerà maggiormente sia nel settore B2C. Questo è composto da negozi online, farmacie al dettaglio e persino farmacie ospedaliere. Poiché i prodotti CBD sono così facilmente disponibili per i consumatori, è questo che ha spinto la crescita di questo settore. Inoltre, poiché il CBD diventa più ampiamente adottato per uso medico e personale attraverso i punti vendita sopra menzionati, si prevede che il settore crescerà ancora di più di quanto previsto.

I principali punti di acquisto del settore B2C sono le farmacie ospedaliere. Ciò è stato alimentato dalla legalizzazione dei farmaci a base di CBD che sono diventati disponibili per una serie di diverse condizioni di salute, come l’epilessia, il dolore cronico, l’ansia e l’autismo.

Porta via

È chiaro quindi che il mercato del CBD è ampio e diventerà più grande nei prossimi anni, poiché i prodotti con esso diventeranno più ampiamente utilizzati e le restrizioni legali che ne circondano l’uso inizieranno a essere rimosse nei paesi di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

like heart laughter wow sad angry 0

0