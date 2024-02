La CRONACA in Live di ROMA-INTER 2-4: oooh come ci avevano creduto!

Roma-Inter, gara valida per la 24a giornata di Serie A. All’Olimpico i nerazzurri cercano un’altra vittoria fondamentale per inseguire l’obiettivo tricolore e mantenere a distanza la Juventus seconda. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Roma-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI ROMA-INTER

90+5′ | FINISCE QUIIIIIIIIIIIIIII!

2-4 il risultato finale, gol di Acerbi, Mancini, El Shaarawy, Thuram, Angeliño (aut.) e Bastoni!

94′ | LA CHIUDE BASTONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ripartenza letale con Sanchez che innesca Arnautovic, palla in mezzo perfetta per Bastoni che arriva a rimorchio da solo, sinistro di prima e batte Rui Patricio!

91′ | Ammonito Huijsen per fallo su Dumfries.

87′ | Ultimo cambio Roma: fuori Dybala, dentro Azmoun.

87′ | Ultimo cambio Inter: fuori Thuram, dentro Sanchez.

76′ | Subito pericoloso Baldanzi col sinistro, palla sull’esterno della rete.

75′ | Doppio cambio Roma: fuori Pellegrini ed El Shaarawy, dentro Baldanzi e Zalewski.

74′ | Triplo cambio Inter: fuori Darmian, Dimarco e Lautaro Martinez e dentro Dumfries, Carlos Augusto e Arnautovic.

70′ | Miracolo di Sommer in uscita bassa su Lukaku!

63′ | Problema al polpaccio destro per Acerbi: deve uscire, entro de Vrij.

60′ | Primi cambi Roma: fuori Angeliño e Cristante, dentro Spinazzola e Bove.

58′ | Palo clamoroso di Pavard che se la alza da solo e poi calcia di collo pieno da fuori area!

56′ | AUTOGOL DI ANGELINOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Altra azione sviluppata benissimo questa volta sulla sinistra, cross dal lato corto dell’area di Mkhitaryan per Thuram che viene anticipato da Angeliño ma la mette nella sua porta!

53′ | Destro di Lautaro troppo debole, Rui Patricio blocca.

49′ | PAREGGIA THURAMMMMMMMMMM

Barella riceve tra le linee, allarga per Darmian che mette un cross teso e Thuram anticipa Mancini battendo Rui Patricio!

47′ | Ammonito Mancini per un duro fallo su Mkhitaryan.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-1 il risultato parziale, gol di Acerbi, Mancini e El Shharawy.

44′ | ROMA IN VANTAGGIO

Ripartenza letale il 4 vs 3, Pellegrini pesca El Shaarawy che se la tocca con il destro prima di colpire di sinistro, ma il tocco rende il tiro imparabile, finendo sul palo interno e poi in gol.

40′ | Dimarco si invola in fascia sul filo del fuorigioco ma il suo mancino dal limite è debole.

28′ | PAREGGIA MANCINI

Anche la Roma da calcio piazzato: cross rapido di Pellegrini, la nostra difesa si fa sorprendere e Mancini colpisce di testa da solo battendo Sommer.

17′ | GOOOOOOOOOL DI ACERBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Corner di Dimarco, Lukaku la spizza perfettamente per Acerbi che di testa sorprende Rui Patricio e lo batte!

2′ | Pellegrini da fuori con una lieve deviazione di Mancini, palla alta non di molto.

1′ | Subito pericolosa la Roma con un tiro a giro di El Shaarawy a cui Sommer ha opposto una gran parata.

1′ | Fischia l’arbitro Guida, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-INTER

ROMA (4-3-3): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Huijsen, 69 Angeliño; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 90 Lukaku, 92 El Shaarawy.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 6 Smalling, 14 Llorente, 17 Azmoun, 19 Celik, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 37 Spinazzola, 43 Kristensen, 52 Bove, 59 Zalewski, 67 Joao Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 70 Sanchez.

Allenatore: Massimiliano Farris.

Arbitro: Marco Guida.

Assistenti: Meli, Alassio.

Quarto ufficiale: Sacchi.

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni.

Assistente VAR: Pairetto.

SQUALIFICATI

Inter: Simone Inzaghi (all.)

Roma: –

DIFFIDATI

Inter: Bastoni

Roma: Kristensen, Llorente, Pellegrini