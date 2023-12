La CRONACA in Live di GENOA-INTER 1-1: altra big fermata a Marassi

Genoa-Inter, gara valida per la 18a giornata di Serie A. A Marassi, gli uomini di Simone Inzaghi cercano i tre punti per conquistare il simbolico titolo di Campione d’Inverno e salire momentaneamente a +7 sulla Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su Passioneinter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Genoa-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI GENOA-INTER

90+6′ | FINISCE QUI

1-1 il risultato finale, gol di Arnautovic e Dragusin

86′ | Ancora Dragusin a staccare di testa su cross da punizione laterale, palla fuori.

77′ | Destro secco di Calhanoglu da fuori area, palla sul fondo.

71′ | Altro corner pericolosissimo per il Genoa con Bani che di testa impegna Sommer in due tempi.

67′ | Gran cross da punizione centrale di Calhanoglu per Acerbi che di testa tocca appena e Martinez risponde con reattività.

51′ | Lancio perfetto di Bastoni per Barella, sponda di petto per Arnautovic che spara un missile di sinistro ma mette fuori non di molto.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+9′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-1 il risultato parziale, gol di Arnautovic e Dragusin

52′ | PAREGGIA IL GENOA

Colpo di testa di Dragusin da calcio d’angolo, Sommer tocca ma se la mette in porta.

50′ | Tiro-cross teso dalla sinistra di Carlos Augusto, respinge Martinez.

46′ | Stacco imperioso di testa di Ekuban, Sommer para centrale.

43′ | GOOOOOOOOOOOOOL DI ARNAUTOVIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCC

Rimessa lunga di Darmian sulla quale Bisseck spinge Strootman e il Genoa protesta. Il gioco prosegue, Barella calcia e il suo tiro viene deviato sul palo. Sulla ribattuta si avventa Arnautovic che deve solo spingere in rete!

35′ | Destro al volo da fuori area di Calhanoglu, Martinez si distende e para.

33′ | Acerbi spizza il cross di Sabelli e rischia un clamoroso autogol, palla fuori di centimetri con Sommer immobile.

15-22′ | Partita sospesa per 7 minuti a causa del fumo dei fumogeni che ha ridotto di molto la visibilità.

8′ | Bel movimento di Arnautovic che crossa morbido per il colpo di testa di Thuram, para centrale Martinez.

1′ | Ottima ripartenza per l’Inter gestita da Arnautovic, pallone in profondità per Mkhitaryan che però non riesce a tirare con forza.

1′ | Fischia l’arbitro Doveri, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-INTER

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 5 Dragusin, 13 Bani, 4 De Winter; 20 Sabelli, 8 Strootman, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 18 Ekuban.

A disposizione: 16 Leali, 2 Thorsby, 10 Messias, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 19 Retegui, 22 Vasquez, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 33 Matturro, 36 Hefti, 37 Puscas, 40 Fini, 55 Haps, 99 Galdames.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: Bercigli, Perrotti.

Quarto ufficiale: Piccinini.

VAR: Irrati.

Assistente VAR: Miele.