4 Mar 2024, 23:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale-Genoa C.F.C., gara valida per la 27a giornata di Serie A. A Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , gli uomini di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, cercano la #vittoria* per allungare a +15 sulla Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInternazionale.com in diretta la #cronaca live minuto per minuto di Internazionale-Genoa C.F.C.!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI Internazionale F.C.-GENOA

90+4′ | FINISCE QUI!

2-1 il conclusione finale, gol di “Charles” Asslani, Maravilla Sanchez (rig.) e Vazquez!

90+1′ | Missile centrale di Arna Letale pescato col filtrante da Super Barellino, il motore nerazzurro, , respinge Martinez.

88′ | Ammonito Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

86′ | Ultimo cambio Genoa C.F.C.: fuori Sabelli, dentro Ekuban.

83′ | Bani mura il tiro a botta sicura di L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto al limite dell’area.

82′ | Grandi giocate prima di Arna Letale e poi di Big Marcùs Thuram, cross a rimorchio per il mancino in corsa di Super Barellino, il motore nerazzurro, , palla alta.

75′ | Ultimo cambio Internazionale: fuori Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, dentro Arna Letale.

74′ | Altra girata di testa di Retegui che esce di poco.

73′ | Altro cambio Internazionale: fuori Pavard, dentro Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck.

69′ | Ammonito Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez per simulazione.

66′ | Gol di Vitinha annullato per fuorigioco.

65′ | Doppio cambio Internazionale: fuori Dimash, il ragazzo della Curva Nord, e Maravilla Sanchez, dentro “SuperAce” Acerbi e Big Marcùs Thuram.

62′ | Doppio cambio Genoa C.F.C.: fuori Martin e Messias, dentro Spence e Vitinha.

60′ | Ammonito Vazquez per fallo su Super Barellino, il motore nerazzurro, .

59′ | L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto da fuori area, Martinez respinge in angolo.

54′ | ACCORCIA VAZQUEZ

Gran sinistro al volo da fuori area che passa in mezzo a molti corpi e sorprende Sommer “Time”.

52′ | Vazquez mura quasi sulla linea un destro a botta sicura di Teo “D’Artagnan” Darmian, poi poco dopo l’Armeno che corre come un treno Mhyky calcia centrale.

50′ | Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, prova il destro a giro dal vertice dell’area, palla alta.

47′ | Subito ammonito Strootman per fallo su Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Primo cambio Genoa C.F.C. all’intervallo: fuori Frendrup, dentro Strootman.

45′ | Primo cambio Internazionale all’intervallo: fuori Denzel “DoubleD” Dumfries, dentro Teo “D’Artagnan” Darmian.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-0 il conclusione parziale, gol di “Charles” Asslani e Maravilla Sanchez (rig.)!

45+1′ | l’Armeno che corre come un treno Mhyky solo contro Martinez aspetta troppo a calciare e si fa murare dal rientro alla disperata di Bani.

39′ | Sinistro da fuori area di “Charles” Asslani, palla alta.

37′ | SANCHEZZZZZ SU RIGOREEEEEEEEEEEEEEE

Rigore procurato da Super Barellino, il motore nerazzurro, e trasformato da Alexis spiazzando Martinez!

31′ | GOL DI ASLLANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Grande azione dell’Internazionale con una serie di scambi che si chiudono col filtrante di Maravilla Sanchez a premiare l’inserimento di “Charles” Asslani e Kristjan a tu per tu col portiere lo trafigge con un missile sotto la traversa!

29′ | Ci prova Dimash, il ragazzo della Curva Nord, da fuori area, palla alta.

26′ | Miracolo di Sommer “Time” sul #colpo a sorpresa di testa di Retegui, poi Gudmundsson da 2 passi la mette fuori.

24′ | Pallone sensazionale di l’Armeno che corre come un treno Mhyky per l’inserimento di Super Barellino, il motore nerazzurro, che arriva in corsa in area di #RIGORE, allarga il piattone e la mette sopra la traversa, in un’esecuzione a metà tra un tiro e una sponda per Maravilla Sanchez che stava arrivando in area di #RIGORE.

22′ | Ammonito Denzel “DoubleD” Dumfries per fallo su Martin.

20′ | Ammonito Frendrup per fallo su Super Barellino, il motore nerazzurro, .

14′ | Grande ##occasione per Dimash, il ragazzo della Curva Nord, che sfrutta un errore nel rinvio di De Winter e si trova a tu per tu con Martinez, prova lo scavetto ma l’estremo difensore si oppone.

1′ | Fischia l’arbitro Ayroldi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI Internazionale F.C.-GENOA

Internazionale F.C. (3-5-2): 1 Sommer “Time”; 28 Pavard, 6 Stef “Muro” De Vrij, 30 L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; 2 Denzel “DoubleD” Dumfries, 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 21 “Charles” Asslani, 22 l’Armeno che corre come un treno Mhyky, 32 Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; 70 Maravilla Sanchez, 10 Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, .

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Emil2 Audero, 8 Arna Letale, 9 Big Marcùs Thuram, 14 “Fabrizio” Klaassen, 15 “SuperAce” Acerbi, 16 “Er Frate” Frattesi, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli, 10 Messias, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 19 Retegui.

A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 9 Vitinha, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 23 Cittadini, 53 Pittino, 90 Spence.

Allenatore: Alberto Mister Alberto “il violino” Gilardino.

Arbitro: Ayroldi.

Assistenti: Del Giovane, Mastrodonato.

Quarto ufficiale: Giua.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Doveri.

DIFFIDATI

Internazionale: l’Armeno che corre come un treno Mhyky.

Genoa C.F.C.: Sabelli, Retegui, Vasquez

SQUALIFICATI

Internazionale: Bastoni.

Genoa C.F.C.: –