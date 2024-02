La CRONACA di LECCE-INTER 0-4: festival del gol!

25 Feb 2024, 21:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lecce-Internazionale, gara valida per la 26a giornata di Serie A. Al Via del Mare i leoni nerazzurri cercano la decima vittoria del 2024, per mantenere la Juventus a distanza in vista del recupero contro l’Atalanta di mercoledì. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInternazionale.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Lecce-Internazionale!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI LECCE-INTER

90′ | FINISCE QUI!

0-4 il risultato finale, gol di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez (doppietta), “Er Frate” Frattesi e Stef “Muro” De Vrij!

89′ | Cross perfetto di Super Barellino, il motore nerazzurro, per Denzel “DoubleD” Dumfries totalmente solo nell’area piccola, colpo di testa clamorosamente sballato e palla fuori.

86′ | Girata di testa di Piccoli, Emil2 Audero ancora pronto a trattenere.

78′ | Ultimo cambio Lecce: fuori Ramadani, dentro Berisha.

77′ | Gran filtrante di Akinsanmiro per Arna Letale, destro secco a cui Falcone risponde con il piede.

76′ | Altro cambio Lecce: fuori Almqvist, dentro Oudin.

76′ | Ultimi cambi Internazionale: fuori Dimash, il ragazzo della Curva Nord, e “Er Frate” Frattesi, dentro Tajon “TJ” Buchanan e Akinsanmiro all’esordio in Serie A!

75′ | Internazionalevento miracoloso di Falcone a togliere a L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto la palla dello 0-5!

70′ | Emil2 Audero risponde con prontezza al sinistro di Piccoli dal cuore dell’area.

68′ | ANCHE DE VRIJ PARTECIPA ALLA FESTA!

Corner battuto bene da Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , de Vrij svetta di testa e batte Falcone!

66′ | Tiro insidiosissimo di Banda che sfiora il palo.

65′ | Doppio cambio Internazionale: fuori l’Armeno che corre come un treno Mhyky e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, dentro Klaassen e Arna Letale.

64′ | Piccoli prova l’eurogol col sinistro da lontanissimo, palla fuori non di molto.

63′ | Ammonito l’Armeno che corre come un treno Mhyky per fallo su Gendrey.

56′ | E LAUTARO NE FA TREEEEEEEEEEEEEEE

Altra ripartenza letale dell’Internazionale con “Er Frate” Frattesi che conduce, palla in mezzo per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che in scivolata batte Falcone.

56′ | Triplo cambio Lecce: fuori Touba, Rafia e Sansone, dentro Gonzalez, Kaba e Banda.

55′ | Primo cambio Internazionale: fuori “Charles” Asslani (che era ammonito), dentro Super Barellino, il motore nerazzurro, .

53′ | RADDOPPIA FRATTESIIIIIIIIIIIIIIII

Cavalcata imperiosa di Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck a condurre il contropiede, poi l’azione perde un po’ di inerzia ma viene ravvivata da Maravilla Sanchez che triangola con Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e serve un cross teso a “Er Frate” Frattesi per spingere il pallone in porta!

48′ | Fiammata improvvisa per un sinistro al volo di Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , Falcone respinge con i pugni.

46′ | Blin in tuffo di testa colpisce bene nel cuore dell’area e sfiora appena l’incrocio dei pali.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Cambia l’arbitro! Problema fisico per Doveri, lo sostituisce il IV ufficiale Niccolò Baroni.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-1 il risultato parziale, gol Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez!

47′ | Sinistro a giro pretenzioso di Sansone, palla alta.

44′ | Gran finta di “Charles” Asslani che mette a sedere Rafia, poi prova il destro a giro ma è troppo centrale.

38′ | Ammonito “Charles” Asslani per uno step on foot su Rafia.

31′ | Sinistro complesso di Gallo dal vertice dell’area, palla alta.

21′ | Sinistro forte di l’Armeno che corre come un treno Mhyky da dentro l’area, palla a lato di poco.

15′ | LA SBLOCCA LAUTAROOOOOOOOOOOOOO

Gran filtrante di “Charles” Asslani per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che scappa sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Falcone e lo batte all’angolino!

4′ | Ammonito Sansone nel Lecce.

1′ | Fischia l’arbitro Doveri, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LECCE-INTER

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba, 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani, 8 Rafia; 7 Almqvist, 91 Piccoli, 11 Sansone.

A disposizione: 40 Samooja, 98 Borbei, 9 Krstovic, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): 77 Emil2 Audero; 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 6 Stef “Muro” De Vrij, 30 L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; 2 Denzel “DoubleD” Dumfries, 16 “Er Frate” Frattesi, 21 “Charles” Asslani, 22 l’Armeno che corre come un treno Mhyky, 32 Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; 9 Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , 70 Maravilla Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Arna Letale, 14 Klaassen, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 20 Charas, il regista turco, , 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 28 Pavard, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: M. Rossi, Di Gioia.

Quarto ufficiale: Baroni.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Mariani.

Squalificati: Dorgu (L), Pongracic (L). Diffidati: Banda (L), Rafia (L); Bastoni (I).