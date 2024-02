La CRONACA di INTER-JUVENTUS 1-0: il duello Scudetto è nerazzurrooooooooo

Inter-Juventus, gara valida per la 23a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi, cercano la vittoria per consolidare il primo posto in classifica e staccare ulteriormente i bianconeri. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Juventus!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-JUVENTUS

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+5′ | FINISCE QUIIIIIIIIIIIIIII!

1-0 il risultato finale con autorete di Gattiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

89′ | Ultimo cambio Juve: fuori McKennie, dentro Alcaraz.

88′ | Ultimi cambi Inter: fuori Bastoni e Barella, dentro de Vrij e Klaassen.

88′ | Doppio cambio Juve: fuori Gatti e Cambiaso, dentro Alex Sandro e Miretti.

87′ | Occasione incredibile per Arnautovic: ripartenza chirurgica con Lautaro che lancia Dumfries nello spazio, cross teso per l’austriaco che arriva da solo e in corsa, calcia di sinistro

78′ | Ammonito Inzaghi perché era fuori dall’area tecnica. Era diffidato, quindi non sarà in panchina per Roma-Inter.

77′ | Altro cambio Inter: fuori Thuram, che viene anche ammonito perché perde tempo nell’uscire, dentro Arnautovic.

72′ | Doppio cambio Inter: fuori Darmian e Dimarco, dentro Dumfries e Carlos Augusto.

69′ | Cross morbidissimo di Dimarco per Barella, tiro al volo potentissimo che centra in pieno Szczesny.

67′ | Missile di Gatti da fuori area, palla a lato di pochissimo.

65′ | Doppio cambio Juve: fuori Kostic e Yildiz, dentro Weah e Chiesa.

63′ | Tiro da fuori di Calhanoglu, palla alta.

62′ | Mezza rovesciata di Vlahovic nell’area piccola, palla alta.

57′ | Palo esterno di Calhanoglu con un gran tiro da fuori area!

55′ | Ottima ripartenza dell’Inter che arriva a Dimarco al limite dell’area con una buona libertà, prova il sinistro ma è debole e sbilenco.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale, autogol di Gatti

37′ | AUTOGOL DI GATTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Cross di Barella per Pavard che allunga in rovesciata, Gatti nell’area piccola anticipa Thuram ma se la mette in porta da soloooooooooooooooooooooo

33′ | Ammonito Danilo per SPA ai danni di Thuram.

32′ | Ripartenza velenosissima della Juve che mette Vlahovic quasi solo contro Sommer, Pavard sfrutta uno stop impreciso del serbo per rientrare e murarlo in calcio d’angolo.

24′ | Rasoiata abbacinante di Calhanoglu per la corsa di Dimarco, cross teso per Thuram che quasi a tu per tu con Szczesny viene anticipato all’ultimo da Bremer che lo fa colpire male.

19′ | Ammonito Vlahovic per proteste a seguito di un fallo su Acerbi.

18′ | Pennellata strepitosa di Pavard a pescare Dimarco nell’area piccola ma il sinistro al volo è masticato. Che occasione!

4′ | Ci prova Mkhitaryan da fuori area, tiro deviato che termina fuori di poco.

1′ | Fischia l’arbitro Maresca, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 15 Yildiz.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 24 Rugani, 26 Alcaraz, 33 Djalo, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: FABIO MARESCA.

Assistenti: Carbone, Giallatini.

Quarto ufficiale: Doveri.

VAR: Irrati.

Assistente VAR: Di Paolo.

Squalificati Inter: –

Squalificati Juventus: Milik (1)

Diffidati Inter: Bastoni, Inzaghi S. (allenatore)

Diffidati Juventus: Danilo