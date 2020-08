La Colombia guida la rivoluzione della cannabis in America Latina

Il 6 luglio sono trascorsi quattro anni dalla regolamentazione della cannabis medica e scientifica in Colombia, uno strumento legale creato per gestire lo sfruttamento di una miniera d’oro: le fertili terre andine e il Pacifico colombiano.

Le richieste di gestione delle licenze si sono moltiplicate immediatamente, raggiungendo oggi oltre 970.

Tuttavia, la domanda ha posto un meccanismo burocratico che era già difficile da gestire.

Sono arrivate anche le potenti compagnie canadesi, che non hanno grandi aree di terra pronte per la coltivazione nel loro paese e i loro dollari.

La Colombia è stata la destinazione scelta perché è consapevole delle sue potenzialità e del suo passato: sa che questa volta è meglio regolare l’attività piuttosto che rimpiangere le conseguenze del nascondersi.

Mesi pandemici

Ecco perché durante i mesi di pandemia è riuscito ad accelerare gli ingranaggi di un’industria che opera attraverso i prodotti farmaceutici, un’attività che ha saltato le quarantene del continente, per essere essenziale.

Finora nel 2020, e in parte grazie al coronavirus, sono state digitalizzate le procedure amministrative e sono state concesse alcune licenze, in particolare una che consente all’azienda PharmaCielo di esportare fino a 10 tonnellate di olio di cannabis con THC, la componente psicoattiva della pianta.

“Il governo si sta rendendo conto che le aziende, i produttori e i coltivatori hanno bisogno di tale aiuto, che comprendono che le procedure devono essere facili da eseguire e che la licenza è solo l’inizio”, spiega il co-fondatore e CEO di Sputnik. Daniela Cappa, azienda locale di coltivazione ed estrazione di cannabis Huicana.

Il potenziale per la Colombia è succulento, secondo uno studio della società di consulenza Econcept condotto per la ditta farmaceutica Medcann, al punto che potrebbe superare i 5,9 miliardi di dollari in una proiezione di media aspettativa. e quasi 18.000 milioni se i presagi sono adempiuti.

Se questo sviluppo è consolidato, l’area coltivata con cannabis in Colombia potrebbe superare i 7.000 ettari, cioè la stessa cosa che oggi occupano i fiori recisi tradizionali, una delle specialità del paese. Inoltre, potrebbe generare oltre 101.000 posti di lavoro.

Oro verde

“La prima persona a scoprire una miniera d’oro ha dovuto scavare con le mani fino a quando non è arrivata una che ha venduto loro una pala. L’industria sta cominciando a evolversi ”, descrive l’amministratore delegato e presidente Jon Ruiz di Medcann per analogia.

Questo spagnolo con sede a Bogotá comprende che la cannabis può avere un ruolo in alcuni effetti collaterali di covid-19 legati al dolore e all’infiammazione e la società che gestisce dal 2016 ha anche approfittato dei tempi della pandemia.

Tuttavia, l’interesse di Medcann non è nelle piante, ma nei semi.

Tra maggio e giugno di quest’anno, la Colombia ha effettuato sei esportazioni, per un totale di quasi 30 milioni di pip. La destinazione principale era Denver, nello stato del Colorado, negli Stati Uniti.

“Una linea di attività che avevamo già sviluppato ci è stata aperta perché parte del nostro futuro riguarda la ricerca; Questo ci ha permesso di stringere accordi con partner in Canada e stiamo provando vari contratti in Spagna “, afferma Ruiz, ” nel bel mezzo di una pandemia, ci è stata concessa la più grande quota di sei ettari di cannabis psicoattiva e che per un governo come il colombiano è una pietra miliare “. .

Anche Avicanna, un altro colosso del settore installato in Colombia, ha beneficiato dell’esportazione di semi.

Consultato da Sputnik, il suo presidente per l’America Latina, Lucas Nosiglia, ha ammesso che è stato “grazie alla cooperazione del governo (colombiano) durante la pandemia che siamo stati in grado di esportare fino ad oggi oltre 5 milioni di semi e altri derivati ​​della pianta che produciamo localmente in tempo e forma “.

ECUADOR E PERÙ

Per il grande gigante del settore, Canopy Growth , la pandemia ha portato anche una buona energia poiché è stata in grado di commercializzare per la prima volta in America Latina una soluzione orale derivata dalla cannabis che è già venduta nelle farmacie del Perù.

La marijuana può essere più pericolosa per il corpo di quanto si pensasse in precedenza

Quel paese e l’Ecuador sono le prossime destinazioni che l’industria sta prendendo di mira poiché condividono lo stesso clima con la Colombia.

Nel caso dell’Ecuador la scommessa è più forte perché è un paese con una vasta tradizione nella coltivazione di fiori recisi e per un vantaggio fondamentale: il governo consente l’esportazione di fiori secchi e non solo olio o semi, come in Colombia.

Al momento, la pandemia e i suoi conseguenti effetti sulla salute e sull’economia sembrano togliere alla marijuana il vecchio stigma delle droghe incontrollabili per diventare una medicina redditizia e naturale che può salvare tutti.