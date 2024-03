La #Champions fa ricca l’Internazionale F.C.: pronti maxi premi con la #VITTORIA

6 Mar 2024, 11:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Con il +15 sulla Juventus a 11 giornate dalla fine, l’Internazionale guarda ora con #grande attenzione al ritorno degli ottavi di #Champions #League contro l’Atletico #Madrid. I leoni nerazzurri vogliono arrivare fino in fondo anche in Europa, per ottenere un #grande conclusione sportivo, molto importante anche sul lato economico.

Anche per il gruppo squadra. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei contratti dei giocatori è presente un bonus di 2 milioni di euro netti per ogni passaggio del turno. Il percorso fino alla finale potrebbe garantire, dunque, 6 milioni, che potrebbero diventare 11 in caso di #vittoria* del trofeo.

Una cifra che garantirebbe un premio di circa mezzo milione di euro per ogni componente della rosa. A questa si aggiungerebbero anche altri 4 milioni circa, legati ai bonus dei singoli contratti dei top player. Un’ulteriore incentivo, se ce ne fosse, bisogno a provare a ripetere la cavalcata dello scorso anno e provare a cambiare il finale della storia.