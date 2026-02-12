La Cannabis Terapeutica è Legge, ma i Diritti Restano sulla Carta: il Caso Releaf e la Lezione per l’Italia

In un mondo ideale, il possesso di un farmaco regolarmente prescritto non dovrebbe portare a un arresto. Eppure, nel Regno Unito come in Italia, la realtà per i pazienti di cannabis terapeutica è spesso segnata da uno stigma che travalica la legge, trasformando la cura in un calvario burocratico e giudiziario.

Releaf Protect: Uno scudo h24 contro l’ignoranza

La clinica britannica Releaf ha recentemente lanciato un servizio rivoluzionario: Releaf Protect. Si tratta di un’assistenza legale on-demand attiva 24 ore su 24, fornita dal prestigioso studio legale Irwin Mitchell. L’obiettivo è semplice quanto drammatico: fornire ai pazienti una difesa immediata in situazioni di crisi, come fermi di polizia, problemi sul luogo di lavoro o discriminazioni in ambito sanitario.

Secondo Tim Kirby, CEO di Releaf, la responsabilità di una clinica non finisce con la prescrizione. In un sistema dove le forze dell’ordine sono spesso impreparate, il paziente non può essere lasciato solo a spiegare la legge durante un fermo intimidatorio.

I numeri di un fallimento sistemico

I dati emersi da una ricerca dell’università Liverpool John Moores sono sconcertanti: l’88% degli agenti di polizia operativi sa poco o nulla sulla cannabis prescritta. Molti agenti hanno ricevuto informazioni errate durante l’addestramento, portando a conseguenze devastanti per i pazienti, dai sequestri dei farmaci alla perdita del lavoro. Le aree di conflitto identificate sono nove, tra cui controversie abitative, test antidroga aziendali e battaglie per la custodia dei figli.

Il paradosso italiano: repressione e cecità ideologica

Mentre il Regno Unito prova a correre ai ripari con strumenti di tutela privata, la situazione in Italia appare ancora più fossilizzata. Nel nostro Paese, nonostante la cannabis terapeutica sia legale dal 2007, i pazienti affrontano quotidianamente un proibizionismo di ritorno che si manifesta attraverso la carenza di farmaci nelle farmacie e l’accanimento delle forze dell’ordine. Il sistema proibizionista italiano non solo ignora le evidenze scientifiche, ma criminalizza attivamente i cittadini più fragili, preferendo la repressione ideologica alla regolamentazione razionale.

La regolamentazione non è più solo una questione di libertà individuale, ma di salute pubblica e giustizia sociale. Finché lo Stato non istruirà adeguatamente i propri apparati e non garantirà una tutela legale effettiva, la legalità della cannabis terapeutica rimarrà un fragile guscio vuoto. È tempo di superare i pregiudizi e costruire un sistema che protegga il paziente, invece di perseguitarlo.

Dal 2020 operativo online a supporto di FreeWeed

Visualizzazioni: 18