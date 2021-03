La cannabis interagisce con gli antidepressivi?

80 Visualizzazione Totali, 80 Visualizzazioni di Oggi

La cannabis può far sentire le persone più rilassate, meno stressate e, ovviamente, più felici. Quindi, prevedibilmente, le persone che soffrono di depressione o ansia hanno molte più probabilità di usare la cannabis – e più di essa – rispetto alle persone che non soffrono di queste condizioni.

Naturalmente, molte persone con queste condizioni assumono anche antidepressivi prescritti come Zoloft, Prozac e Wellbutrin mentre consumano anche erba . Di conseguenza, è importante che i professionisti medici e i pazienti siano istruiti sulle potenziali interazioni che potrebbero sorgere combinando i due.

Sorprendentemente, nonostante anni di ricerca che indaga sui collegamenti tra uso di cannabis e disturbi psichiatrici, sono stati pubblicati pochi studi rigorosi che esaminano da vicino come la cannabis e gli antidepressivi possono interagire. Ricerche approfondite su Google Scholar e sul sito Web PubMed del National Institutes of Health producono pochi studi rilevanti. Anche il sito web del National Institute on Drug Abuse (NIDA) contiene pochissime informazioni su questo argomento.

Tuttavia, i ricercatori della Divisione di psichiatria infantile e dell’adolescenza presso il Centro sanitario dell’Università del Connecticut hanno condotto un’ampia revisione della letteratura scientifica limitata e hanno pubblicato un rapporto, Farmaci psicotropi e sostanze di interazioni di abuso nei giovani . Hanno notato – e sto parafrasando – che mentre si potrebbe presumere che la combinazione di farmaci psicoattivi e farmaci psicotropi aumenti le possibilità che i pazienti sperimentino effetti avversi, ci sono stati (sorprendentemente) pochi rapporti che documentano effetti avversi derivanti dalle interazioni tra i due.

I ricercatori dell’Università del Connecticut hanno spiegato perché potrebbero esserci così pochi rapporti: è possibile che gli eventi avversi siano “relativamente rari” o “non accadano”. Inoltre, “i farmaci psicotropi più recenti hanno un indice terapeutico relativamente alto”: come classe di farmaci, hanno meno probabilità di produrre interazioni avverse. Tuttavia, hanno anche notato che la colpa potrebbe essere della mancanza di riconoscimento o consapevolezza e che i pazienti che sperimentano effetti avversi possono resistere alla rivelazione del loro consumo di cannabis per paura di essere stigmatizzati.

Tuttavia, è probabile che i nuovi antidepressivi comportino rischi da bassi a moderati se miscelati con la marijuana, mentre gli antidepressivi più vecchi comportano un rischio più elevato. Caratterizzando il rischio come “moderato”, RxList, un indice online di farmaci pubblicato da WebMD, consiglia ai pazienti che consumano cannabis di “essere cauti” e “parlare con il [loro] medico” quando lo combinano con antidepressivi.

Rischi di interazioni tra cannabis e farmaci antidepressivi

Una delle sfide che devono affrontare i medici che prescrivono antidepressivi a pazienti che consumano anche cannabis (o qualsiasi altra sostanza, del resto) è prescrivere la dose appropriata: l’uso concomitante di cannabis può ostacolare la loro capacità di valutare con precisione l’efficacia degli antidepressivi.

I medici notano che una delle variabili più significative quando i pazienti combinano qualsiasi tipo di farmaco è la capacità di misurare in che misura ciascuno produce effetti collaterali e come le sostanze influenzano il comportamento e l’umore. Ovviamente, più sostanze un paziente sta combinando, più difficile è isolare gli effetti di ciascuna. Ecco perché i medici spesso iniziano un paziente con un farmaco e ne aggiungono altri in seguito.

Allan Schwartz, LCSW, PhD, psicoterapeuta e assistente sociale clinico autorizzato in Colorado e New York, ha scoperto che (particolarmente nei casi gravi) i pazienti dovrebbero astenersi dalla cannabis e da altre sostanze durante il trattamento della depressione o dell’ansia , almeno temporaneamente, che coinvolge gli antidepressivi .

“A volte sono stato in grado di convincere i pazienti ad accettare di interrompere il loro uso di marijuana per alcune settimane solo in modo che potessero determinare se c’era o meno un miglioramento dell’umore”, dice Schwartz. “Questi individui sono rimasti sorpresi, ma erano disposti ad ammettere di aver sentito un reale miglioramento dell’umore e del funzionamento”.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.444.1_en.html#goog_2058415420Volume 0%00:0101:00

Ci sono anche prove che suggeriscono che i pazienti hanno maggiori probabilità di abusare della cannabis o di passare dall’uso occasionale a quello cronico quando sono depressi. In effetti, chi soffre di ansia o depressione usa la cannabis a tassi tra due e otto volte maggiori di quelli senza queste condizioni.

Aneddoticamente, molti medici riferiscono che alcuni pazienti che usano cannabis, alcol o altri farmaci durante il trattamento, in particolare quelli con depressione grave o disturbo bipolare, hanno meno probabilità di aderire ai loro protocolli di trattamento, inclusi farmaci da prescrizione e interventi comportamentali, ad esempio terapia cognitivo comportamentale , psicoterapia, ecc.

Schwartz dice di aver visto pazienti assumere e disattivare i farmaci, spesso con risultati disastrosi. “Ho assistito direttamente alla tragedia dei pazienti che abbandonano i loro farmaci per il disturbo bipolare, usano marijuana e finiscono ricoverati in condizioni peggiori rispetto a qualsiasi altro momento prima della ricaduta”, ha detto Schwartz. “In effetti, è stata la mia esperienza che molti di questi sfortunati pazienti hanno avuto più ricadute e sono stati coinvolti in un ciclo infinito di ricoveri caratterizzati da periodi di instabilità intermedi”.

Potenziali effetti collaterali dell’uso di cannabis con tipi specifici di antidepressivi

Al di là di questi rischi generalizzati, ogni classe di antidepressivi è unica e associata a diversi effetti collaterali e potenziali interazioni. Sulla base di una revisione della letteratura scientifica, di seguito è riportato un riepilogo delle classi più comuni di antidepressivi e dei rischi associati.

Tipo di antidepressivo Marchi su prescrizione Potenziale rischio di interazione con la cannabis Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa, Lexapro Da basso a moderato Inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina (SNRI) duloxetina (Cymbalta), venlafaxina (Effexor XR) Da basso a moderato Noradrenalina e inibitori della ricaptazione della dopamina (NDRI) Wellbutrin, Aplenzin, Forfivo XL Da basso a moderato Inibitori delle monoamino ossidasi (IMAO) tranilcipromina (Parnate), fenelzina (Nardil), isocarbossazide (Marplan) Alto Antidepressivi triciclici imipramina (Tofranil), amitriptilina, doxepina, trimipramina (Surmontil) Alto Sedativi clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), fenobarbital (Donnatal), zolpidem (Ambien) Alto

Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)

Potenziale rischio di interazione con la cannabis: da basso a moderato

Gli SSRI, come Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa e Lexapro, sono i farmaci più comunemente prescritti per curare la depressione. I pazienti segnalano meno effetti collaterali e interazioni farmacologiche con gli SSRI rispetto a molti altri tipi di antidepressivi.

Le interazioni avverse con la cannabis sembrano rare. Tuttavia, ci sono state alcune speculazioni alimentate da segnalazioni di casi isolati secondo cui la combinazione di cannabis e SSRI potrebbe aumentare il rischio di ipomania – una forma lieve di mania – in popolazioni vulnerabili (ad esempio persone con disturbo bipolare). In generale, tuttavia, molti medici preferiscono gli SSRI perché il verificarsi di interazioni avverse con altri farmaci è relativamente raro.

Inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina (SNRI)

Potenziale rischio di interazione con la cannabis: da basso a moderato

Gli esempi includono duloxetina (Cymbalta) e venlafaxina (Effexor XR).

Una nuova classe di antidepressivi, le interazioni avverse tra SNRI e cannabis o altri farmaci sono rare.

Noradrenalina e inibitori della ricaptazione della dopamina (NDRI)

Potenziale rischio di interazione con la cannabis: da basso a moderato

Gli esempi includono bupropione (Wellbutrin, Aplenzin, Forfivo XL). In particolare, gli NDRI sono uno dei pochi antidepressivi ampiamente assenti di effetti collaterali sessuali. A volte sono anche prescritti per l’ADHD e per smettere di fumare.

Sono state segnalate pochissime interazioni avverse.

Inibitori delle monoamino ossidasi (IMAO)

Potenziale rischio di interazione con la cannabis : alto

Gli esempi includono tranilcipromina (Parnate), fenelzina (Nardil) e isocarbossazide (Marplan). Gli IMAO sono caduti in disgrazia per il trattamento a causa degli effetti collaterali segnalati e delle interazioni pericolose (che possono essere fatali) con numerosi alimenti e farmaci.

Una ricerca di case report su PubMed che documentano le interazioni avverse tra cannabis e IMAO non ha prodotto alcun risultato. Tuttavia, dato l’elevato profilo di rischio degli IMAO per produrre effetti collaterali significativi e indurre interazioni avverse con numerosi alimenti e farmaci, l’uso della cannabis non è raccomandato.

Antidepressivi triciclici

Potenziale rischio di interazione con la cannabis : alto

Gli esempi includono imipramina (Tofranil), amitriptilina, doxepina, trimipramina (Surmontil). Mentre gli effetti collaterali e le interazioni segnalati sono meno comuni con i triciclici rispetto agli IMAO, più persone segnalano effetti collaterali indesiderabili con i triciclici rispetto ai nuovi antidepressivi. Di conseguenza, di solito vengono prescritti solo a pazienti che non hanno risposto ad altri trattamenti.

Un caso clinico ha documentato un ragazzo di 17 anni con depressione e insonnia a cui sono stati prescritti 25 mg di amitriptilina. Dopo aver parlato con gli amici dell’adolescente e aver fatto una ricerca nella sua camera da letto, i genitori hanno confermato che l’unica altra sostanza che aveva usato era la cannabis. È stato ricoverato al pronto soccorso per un battito cardiaco accelerato (tachicardia).

Il medico curante ha riferito che senza intervento, le interazioni avverse potrebbero essere potenzialmente “pericolose per la vita” e ha messo in guardia i medici contro la prescrizione di triciclici per curare la depressione o l’insonnia nei pazienti che usano cannabis o altri farmaci. Altri casi clinici sono stati presentati citando preoccupazioni simili.

Sedativi

Potenziale rischio di interazione con la cannabis : alto

I sedativi non sono tecnicamente considerati antidepressivi. Tuttavia, a molti pazienti che soffrono di depressione vengono prescritti anche sedativi. Sia la cannabis che i sedativi possono causare sonnolenza o sonnolenza alle persone, un effetto comunemente riportato nei farmaci sedativi prescritti come clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), fenobarbital (Donnatal) e zolpidem (Ambien). Mescolare cannabis e questi farmaci può amplificare questi effetti.

Da un punto di vista farmacologico, il potenziale di interazioni avverse derivanti dalla combinazione di cannabis e antidepressivi (con poche eccezioni degne di nota) appare piuttosto basso. Tuttavia, ci sono altri rischi da considerare: in particolare, gli antidepressivi potrebbero essere meno efficaci o richiedere più tempo per funzionare; i pazienti possono essere a maggior rischio di attivare e disattivare i protocolli di trattamento, prolungando così il recupero; e, infine, il rischio di passare da un uso moderato a un uso problematico è significativamente più alto negli individui che soffrono di depressione.

Per i pazienti che soffrono di depressione grave (o bipolare), i rischi sono ancora maggiori. Gli individui dovrebbero considerare attentamente questi rischi e moderare il loro consumo di cannabis di conseguenza.

Cannabis ad alto contenuto di CBD per l’ansia

Infine, i pazienti dovrebbero tenere a mente che mentre ci sono prove che basse dosi di THC possono produrre effetti desiderabili (come euforia e rilassamento), dosi elevate possono fare il contrario: troppo THC può aumentare l’ansia (o persino indurre un attacco di panico) .

Il secondo cannabinoide più importante nella cannabis, il CBD , contrasta molti degli effetti negativi del THC e prove preliminari significative suggeriscono che il CBD può essere utile per combattere ansia, depressione e altri disturbi psichiatrici. Pertanto, se soffri di ansia o depressione e scegli di usare la cannabis, cerca varietà ad alto contenuto di CBD .

